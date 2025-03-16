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Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet sürücüsü tarafından aracına silahlı saldırı yapılan D.B. ağır yaralanırken, saldırgan A.E. ve olayla bağlantılı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kişinin aracına silahla saldıran 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yol üzerinde ateş etmişti

Olay, 14 Mart Cuma günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı araçla trafikte karşı karşıya gelmiş ve elindeki silahla ateş etmişti. Silahlı saldırı sonucunda araç sürücüsü D.B. ağır yaralanmış, A.E. ise olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli A.E. titiz takip sonucunda kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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