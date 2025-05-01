Kapaklı'da Motosiklet Sürücüsünden Şok Edici Tehlike
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerleyerek tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu görüntüler otomobildeki yolcular tarafından kaydedildi ve vatandaşlar bu tür davranışların caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletini yüzüstü yatarak süren şahıs, tehlikeye davetiye çıkardı.
Kapaklı ilçesinde motosiklet sürücüsünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk, otomobille seyir eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği görülürken, otomobildeki yolcular şaşkınlıklarını dile getirdi.
Vatandaşlar, bu tarz davranışların caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa