Kapaklı'da Jandarma Temmuz'da 43 Bini Aşkın GBT Sorguladı

Tekirdağ Kapaklı ilçesi jandarma ekipleri, Temmuz Ayında 43 bini aşkın GBT sorgusu yaptı, 49 aranan şahsı yakaladı ve birçok suç unsurunu ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Temmuz Ayıda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 43 bin 745 GBT sorgusu yapıldı, 44 umuma açık işyeri denetlendi, 49 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve yasaklı maddeler ele geçirildi.

Yapılan trafik uygulamalarında ise 6 bin 876 araç kontrol edildi, 58 ticari taksi ve servis aracı denetlendi ve 169 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ