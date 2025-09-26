Haberler

Kapaklı'da Islak Yolda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Kapaklı'da Islak Yolda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yerlerin ıslak olması nedeniyle kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yerlerin ıslak olmasından dolayı kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KDF 821 plakalı motosiklet bulvar ile cadde kesişiminde yerlerin ıslak olmasından dolayı kaydı.

Kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu

Yolda yürürken ayağına takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.