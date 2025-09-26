Kapaklı'da Islak Yolda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yerlerin ıslak olması nedeniyle kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KDF 821 plakalı motosiklet bulvar ile cadde kesişiminde yerlerin ıslak olmasından dolayı kaydı.
Kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa