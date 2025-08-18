Kapaklı'da Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası vatandaşları uyaran ekipler, yanıcı maddelerin çöp konteynerine atılmaması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Umutbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp konteynerine atılan yanıcı bir malzeme sebebiyle konteynerde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki otluk alana atlamadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangına sebep olabilecek atıkların çöp konteynerine atılmaması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ