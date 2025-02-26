Kapaklı'da Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı
Tekirdağ Kapaklı'da jandarma ekipleri, hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Kapaklı'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Şubat 2025 günü gerçekleştirdikleri çalışmalarda, hakkında On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'yi tespit etti. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
Şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ