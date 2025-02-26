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Kapaklı'da Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Kapaklı'da Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı
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Tekirdağ Kapaklı'da jandarma ekipleri, hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Kapaklı'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Şubat 2025 günü gerçekleştirdikleri çalışmalarda, hakkında On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'yi tespit etti. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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