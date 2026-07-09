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Kapaklı'da alkollü sürücü bina duvarına çarptı: 2 yaralı

Kapaklı'da alkollü sürücü bina duvarına çarptı: 2 yaralı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bina duvarına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bina duvarına çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs yaralanırken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bina duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı İ.Ç.'yi ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırırken sürücü M.T. ise Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan iki kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza sırasında sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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