Alkollü şahsın ehliyeti iptal edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan bir kişi cezalandırılırken, toplamda 88 bin lira cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 88 bin lira cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullanan bir kişinin ehliyeti iptal edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-24-25 Şubat tarihlerinde yapılan denetimlerde 88 bin 623 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca M.E. isimli bir şahsın alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgesi iptal edildi.

Polis ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
