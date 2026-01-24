Haberler

Miras kavgasında otomobil kurşunlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışma sonrası bir şahıs, kardeşinin aracına ateş açtı. Olayda yaralanma yaşanmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile bireyleri arasında miras konusu sebebiyle yaşanan tartışmanın ardından bir kişiye ait araç kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Sema Sokak üzerinde Ö.Ç. ve O.Ç. isimli şahıslar ile kardeşleri M.Ç. arasında miras meselesi sebebiyle sözlü bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Ö.Ç. ve O.Ç.'nin araçla bölgeden ayrıldığı M.Ç. tarafından otomobile yönelik ateş açıldığı öne sürüldü. Yapılan kontrollerde araçta hasar oluştuğu tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili M.Ç. isimli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
