Kapaklı'da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. isimli firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. U.S. hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından toplam 3 yakalama kararı bulunuyordu.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 3 adet yakalaması ve 20 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan U.S. isimli şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ
