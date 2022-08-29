Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Tarsus ilçesindeki kanyonda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki kanyonda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Karasu mevkiinde meydana geldi. Beraberinde iki arkadaşı ile piknik amacıyla gittiği Karasu mevkiinde mahsur kalan ve çıkmak isterken de kolundan yaralanan Emrah Kızıltoprak'ı (35) Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla koordinasyona bağlı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaklaşık 2 saatlik bir operasyondan sonra kurtarılan genç, 112 ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çamlıyayla İtfaiye Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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