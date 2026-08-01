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Kanala uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kanala uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Ankara-Çankırı karayolunda kontrolden çıkan aracın kanala uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Ankara-Çankırı karayolunda kontrolden çıkan aracın kanala uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Ankara-Çankırı karayolu İnandık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ö. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kanala düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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