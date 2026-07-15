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Kanada'da orman yangını: Yük treni alevlerin arasında kaldı

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Kanada'nın Ontario eyaletinde 100'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Yangınlar nedeniyle gökyüzü turuncuya dönerken, Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde ilk sıraya yükseldi.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki orman yangınlarında bir yük treni alevlerin arasında kaldı. Yangınlar sırasında gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Toronto, yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde ilk sıraya yükseldi.

Kanada'nın Ontatio eyaletinde 100'den fazla noktada orman yangını devam ediyor. Alevler, yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Armstrong kenti yakınlarındaki yangında bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Mürettebat üyeleri telsizle yardım isterken, daha sonra yara almadan kurtuldukları öğrenildi. 11 numaralı kara yolunda kaydedilen görüntülerde ise yangınlar nedeniyle gökyüzünün renginin turuncuya döndüğü görüldü.

Toronto, dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Eyaletin başkenti Toronto'da ise orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir verilerine göre Toronto, "dünyanın havası en kirli şehirleri" listesinde Kinşasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi. Kanada Çevre Bakanlığı, dumanın göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı veya hafif öksürük gibi hafif semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Pencerelerin ve kapıların mümkün olduğunca kapalı tutulması gerektiği belirtildi. - ONTARİO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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