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Kamyonun çarptığı otomobil, kaldırım ile kamyon arasında sıkıştı

3. Sayfa Haberleri

Kamyonun çarptığı otomobil, kaldırım ile kamyon arasında sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobil, kamyon ile kaldırım arasında sıkıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobil, kamyon ile kaldırım arasında sıkıştı. Otomobildeki 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Demokrasi Bulvarında yaşandı. Sorgun Avni Akın Bulvarı istikametine gitmekte olan Ali S.'nin kullandığı 07 LRR 81 plakalı damperli kamyon ile Ahmet Günay T.'nin kullandığı 07 JY 010 plakalı otomobil, Köprülü kavşak Demokrasi alt geçidinde çarpıştı. Kamyon ile kaldırım arasında sıkışıp kalan otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan küçük çocuk büyük şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından yolda trafik kargaşası yaşanırken, kamyon ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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