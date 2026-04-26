Hatay'da Kamyonun Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 67 yaşındaki Mikdat Günay, kamyonun altında kalarak ezildi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İskenderun–Payas yolu Güzelçay Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Günay'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, İskenderun–Payas yolu Güzelçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet M. idaresindeki 06 FAD 770 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Mikdat Günay (67) yönetimindeki 31 ACN 044 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, kamyonun altında kalarak ezildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
