Kamyonla çarpışan araçtaki anne ve 1 yaşındaki kızı öldü, baba yaralandı Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücü Fatih Benli yaralandı, eşi Dudu ile 1 yaşındaki kızı Zuma Benli hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Çorum'da Sinan D., idaresindeki kargo taşıyan kamyon ile Fatih Benli idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ANNE VE KIZI ÖLDÜ Kazada sürücü Benli ile eşi Dudu Benli yaralandı, kızları Zuma ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Dudu Benli, burada yaşamını yitirdi. KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA Fatih Benli'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Sinan D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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