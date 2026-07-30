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Kamyonetini tamir etmek isterken altında kalıp yaralandı

Kamyonetini tamir etmek isterken altında kalıp yaralandı
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Burdur’da arızalanan kamyonetini tamir etmeye çalışan sürücü, aracın geri hareket etmesi sonucu kolunun üzerinden tekerleğin geçmesi sebebiyle yaralandı.

Burdur'da arızalanan kamyonetini tamir etmeye çalışan sürücü, aracın geri hareket etmesi sonucu kolunun üzerinden tekerleğin geçmesi sebebiyle yaralandı.

Olay, dün Bağlar Mahallesi Kokulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet arızalandı. Arızayı gidermek için aracın altına giren sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kamyonetin geri hareket etmesi sonucu kolunun üzerinden tekerleğin geçmesiyle yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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