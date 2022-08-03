Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mahmut Tatas idaresindeki 63 PU 900 plakalı Ford marka kamyonet, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yaycı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yaycı, yaralandı. Yaralı Ahmet Yaycı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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