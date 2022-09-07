Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan 19 yaşındaki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan 19 yaşındaki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, Yenibedir Köyü D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz istikametinden Çorlu istikametine doğru seyir halindeki 19 yaşındaki Hamdi Arslan idaresinde bulunan 39 NC 350 plakalı otomobil, yolun sağ kısmında emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 BGK 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Hamdi Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hamdi Arslan Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.