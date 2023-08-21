Kamyonet Yokuşu Çıkamayınca Bina Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

KARTAL'da yokuşu çıkamayan gıda yüklü kamyonet, geri geri giderek bina duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sadegül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 34 EY 3630 plakalı Cemalettin Şimşek yönetimindeki gıda yüklü kamyonet, yokuşu çıkamayarak geri geri gitmeye başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği geri giden kamyonet, bir binanın duvarına çarparak devrildi. Kazada kamyonet şoförü Cemalettin Şimşek ile yanındaki Mahsun Sarı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan şoför Şimşek'i olay yerinde tedavi ederken, Mahsun Sarı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Kamyoneti yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

Görgü tanığı Recai Küçük, "Kamyonet geri giderek duvara çarptı. Yokuşu çıkamadı. Onunda arkasında bir araç vardı. Onu fark edip kendini duvara verdi. Yaralıları biz çıkardık. İki kişilerdi şoför ve yanındaki arkadaşı" dedi.