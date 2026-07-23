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Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet takla attı: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonet takla attı: 4 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 APT 196 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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