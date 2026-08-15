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Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, Trafik Felç Oldu

Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, Trafik Felç Oldu
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Bursa Otobanı Demirtaş mevkiinde kamyonet, önündeki otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Kazada otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Bursa Otobanı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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