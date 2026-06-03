Bilecik'te kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kamyonetin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Bozüyük karayolu Bozüyük istikameti Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Vehbi A. idaresindeki 34 NNH 137 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Engin Ö. yönetimindeki 06 KB 2462 plakalı otomobile arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan Bahar Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı