Kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da kamyonetin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Malatya'da kamyonetin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Tarım Kredi Kooperatifi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 AD 7940 plakalı kamyonet aynı yöne ilerleyen H.S.T. yönetimindeki 38 D 9686 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Ankara 3. Sayfa Haberler

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