Aksaray'da kamyon tıra çarptı: Sürücü kabinde sıkıştı, dronla kurtarıldı

Aksaray'da kamyonun tıra çarptığı kazada kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı. AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin seferber olduğu kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

Kaza, Aksaray-Adana Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Tevfik T. (59) idaresindeki 06 DPM 226 plakalı kamyon, aynı istikamete giden Emirhan K. yönetimindeki 10 ACB 727 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kabinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kabin içinde yaptı. Ardından AFAD ve UMKE ekipleri kamyonun kapılarını keserek içeri girdi. Kamyonun direksiyon kısmı çıkarılamayınca olay yerine vinç çağırıldı. Vinç ile kamyonun ön tarafı çekilerek yaralı sürücü kurtarıldı. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma anları dron ile görüntülendi. Kamyondan indirilen sürücü sedye ile ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı