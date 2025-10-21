Kaman'da 4 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 4 kaçak avcıya yakalanarak para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şubesi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde, Kaman'ın Meşeköy mevkisinde M.E, A. B, E.E. ve M.K'nin kaçak avcılık yaptığı belirlendi. Ekipler, 4 kişiye toplam 18 bin 944 lira ceza kesti. - KIRŞEHİR