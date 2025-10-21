Haberler

Kaman'da 4 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi

Kaman'da 4 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapılan denetimlerde 4 kaçak avcı yakalanarak toplam 18 bin 944 lira para cezası kesildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 4 kaçak avcıya yakalanarak para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şubesi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde, Kaman'ın Meşeköy mevkisinde M.E, A. B, E.E. ve M.K'nin kaçak avcılık yaptığı belirlendi. Ekipler, 4 kişiye toplam 18 bin 944 lira ceza kesti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
