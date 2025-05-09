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Kalp Krizi Geçiren Müezzin Fahrettin Uçar Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Müezzin Fahrettin Uçar Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ASTİS Camii'nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğle namazı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kılındı ve Uçar gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ASTİS Camii'nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii'nde dün öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında Kuran-ı Kerim okurken bir anda fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tepecik Camiinde, Cuma namazına müteakip Uçar'ın cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırıldı. Alınan helalliğin ardından Uçar, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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