Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'da jandarma astsubay olarak görev yapan Mehmet Emre Koçer, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kayserili astsubay Mehmet Emre Koçer, görevini yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MEMLEKETİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Koçer'in acı haberi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ailesine yetkililerce verildi. Koçer'in cenazesi memleketi Develi'de toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa