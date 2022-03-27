Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti - Haberler

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Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

Çorum'da jandarma astsubay olarak görev yapan Mehmet Emre Koçer, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayserili astsubay Mehmet Emre Koçer, görevini yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEMLEKETİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Koçer'in acı haberi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ailesine yetkililerce verildi. Koçer'in cenazesi memleketi Develi'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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