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Kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu

Kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir evde kalorifer kazanının neden olduğu yangın paniğe neden oldu.

Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir evde kalorifer kazanının neden olduğu yangın paniğe neden oldu.

Gümüşçay Mahallesi'nde Cevdet G.'ye ait 3 katlı binada bir dairede kalorifer kazanından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu binanın birinci katındaki dairede maddi hasar meydana geldi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Giresun 3. Sayfa Haberler

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