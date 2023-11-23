Kahve zinciri şubesinde çıkan kavganın sebebi belli oldu

Üsküdar'da bir alışveriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde çıkan kavganın İsrail protestosuyla ilgisi olmadığı, laf atma sebebiyle çıktığı ortaya çıktı. Olaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kahve zinciri şubesinde çıkan kavgaya dair yeni detaylara ulaşıldı

Kavganın laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi

İSTANBUL - Üsküdar'da bir alışveriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde İsrail'i protesto eden grup ile mekandaki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' sebebiyle kavga çıktığı iddia edilmişti. Edinilen yeni bilgilere göre, kavganın İsrail-Filistin savaşı sebebiyle değil, laf atma sebebiyle Üsküdar'daki bir alış veriş merkezinde çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da bir alış veriş merkezindeki kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda iki grup arasında kavga çıkmış, kavganın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup ile mekanda kahve içen başka bir grup arasında çıktığı iddia edilmişti.

Kavgaya dair yeni detaylara ulaşıldı

Olayla ilgili olarak Üsküdar Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler inceleme yürüttü. İnceleme neticesinde elde edilen yeni detaylara göre, olayın Üsküdar'da Acıbadem Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinde 19 Kasım tarihinde yaşandığı, kavganın İsrail-Filistin savaşıyla ve boykot ile alakalı olmadığı, laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca olaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.