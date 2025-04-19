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Kahta'da Kamyonet Çarpması: 1 Yaralı

Kahta'da Kamyonet Çarpması: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı T.K. (37) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. (19) yönetimindeki 02 AEP 980 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.K.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan T.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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