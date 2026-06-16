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Eniştesini silahla vurarak yaraladı

Eniştesini silahla vurarak yaraladı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Y.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eniştesi E.Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi eniştesini silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Y.A., ile eniştesi olduğu öğrenilen E.Ş., arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.A., isimli şahıs, yanında getirdiği tabanca ile eniştesi E.Ş'yi vurdu. Silahla vurulan E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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