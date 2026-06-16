Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi eniştesini silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Y.A., ile eniştesi olduğu öğrenilen E.Ş., arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.A., isimli şahıs, yanında getirdiği tabanca ile eniştesi E.Ş'yi vurdu. Silahla vurulan E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı