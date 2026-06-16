Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş Ahır Dağı Tömek mevkiinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Ahır Dağı Tömek mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı