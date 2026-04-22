Okul saldırganının annesi Malatya'da tutuklandı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan anne Peyman Pınar Mersinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin babasının ardından annesi Peyman Pınar Mersinli de tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan Peyman Pınar Mersinli, Malatya-Elazığ Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında araçla seyir halindeyken durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkemece tutuklanan Peyman Pınar Mersinli, Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
