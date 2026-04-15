Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin yayın yasağını delen 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen sosyal medyada paylaşımlarda bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen aykırı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin adli makamlar tarafından soruşturmanın selameti gerekçesiyle yayın yasağı kararı alınmasına rağmen, sosyal medyada yasağa aykırı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Sosyal medyada "@pazarcıkspot" ve "@pazarcıkhavadis" isimli Instagram hesaplarında olay anına ait görüntü ve videoların yayımlandığını belirledi. Adli makamlarca söz konusu paylaşımların, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler B.B.İ. ve B.K. gözaltına alınırken, 16 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası çeşitli sosyal medya platformlarında görüntü paylaşan, korku yayan, şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ve infial uyandırmayı amaçlayan şahıslar yetkili birimler tarafından yakından takip ediliyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları birçok ilde farklı paylaşımları bulunan şüphelilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
