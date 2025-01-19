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Kahramanmaraş'ta Yolda Yürüyen Kadına Saldırı

Kahramanmaraş'ta Yolda Yürüyen Kadına Saldırı
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Pazarcık ilçesinde yolda yürüyen bir kadına yapılan saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar tespit edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yolda yürüyen kadına saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık ilçe merkezinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kadın, karşıdan gelen ve henüz ismini öğrenilemeyen bir adamın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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