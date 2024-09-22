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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta etkili sağanak yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yağmur, trafikte zor anlara ve bazı yapıların hasar görmesine neden oldu.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinde sundurmaların altına sığınırken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Bir AVM'nin çatısının küçük bir bölümü yağmur nedeniyle çökerken, trafikte seyir halindeki bir halk otobüsü suya kapılan çöp konteynerine çarptı. Kısa süren sağanak yağmur daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Öte yandan Onikişubat ilçesinde arazide bulunan bir vatandaş, ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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