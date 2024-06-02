Kahramanmaraş'ta Yılanların Dansı Kameralara Yansıdı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ