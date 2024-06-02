Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Yılanların Dansı Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Cep Telefonu Göksun Hayvanlar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title