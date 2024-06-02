Kahramanmaraş'ta Yılanların Dansı Kameralara Yansıdı

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ