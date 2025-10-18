Haberler

Kahramanmaraş'ta Yakıt Tankerine Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yakıt tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yasin Gürsoy (46) idaresindeki 06 BR 7156 kamyonet 63 ABA 968 plakalı yakıt tankerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
