Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Ekiplerin çalışmalarında belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden toplam 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 67,24 gram metamfetamin, 3 bin adet sentetik hap 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile 2'si serbest kaldı.

Öteyandan Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerinin Afşin ilçesinde yaptığı operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet yivsiz tüfek şarjörü, 62 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi. Silahlarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
