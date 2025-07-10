Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yasadışı kenevir ekimi yapan 4 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 3 kilo 850 gram skunk ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Yumaklıcerit Mahallesi'nde ikamet eden S.K. (48), A.Ü. (28) ve M.Ü. (32) isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 850 gram skunk, 2 bin 109 kök skunk bitkisi ve 410 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi'ne teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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