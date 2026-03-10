Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen çok sayıda şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çağlayancerit ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanma aparatları ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

Eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı