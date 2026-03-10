Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen çok sayıda şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çağlayancerit ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanma aparatları ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı