Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 farklı adrese baskın yapan polis 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 93,52 gram amfetamin, 3 bin 303 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 368 adet captagon hap, 22,36 gram bonzai, 3,13 gram AMG ve 0,69 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen 25 şüphelinin işlemleri sürerken, operasyon çerçevesinde 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

