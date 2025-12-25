Kazada ölen nişanlı çift yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çift yan yana defin edildi.

Kaza, önceki gün merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde, nişanlısı olan sürücü İnce ise hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çiftten Mislina'nın naaşı dün defin edildi. İnce için de bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Serintepe Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnce'nin naaşı Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki nişanlısı Mislina'nın mezarının yanındaki mezara defnedildi.

Öte yandan olayla ilgili otomobil sürücülerinden 2 kişinin gözaltına alındığı, 1'inin tutuklandığı, diğerinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ