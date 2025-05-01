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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı anne, hastanede hayatını kaybetti. Kızı da yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kızıyla yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarında meydana geldi. A.Y. idaresindeki 68 BF 852 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Elife O. ve kızı A.O.'ya çarpmış, çarpmanın etkisi ile anne ağır yaralanmış, kızının da ayağı kırılmıştı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan anne Eelife O., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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