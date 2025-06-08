Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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