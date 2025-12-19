Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3
Kahramanmaraş'ta bir otomobil kontrolü kaybederek takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 FS 366 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa