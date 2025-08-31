Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 CVS 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen'den sürpriz itiraf: Büyük teklifler aldım

Maç sonu sürpriz itiraf: Büyük teklifler aldım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rapçi Sansar Salvo, intihara kalkıştı

Ünlü rapçi, zehir zemberek video yayınlayıp intihara kalkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.