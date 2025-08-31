Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 CVS 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ