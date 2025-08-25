Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken iki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ