Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı bir otomobil, iki araca çarparak kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildiriliyor.
Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken iki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa