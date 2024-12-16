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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesinde meydana geldi. Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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